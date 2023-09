Caso Pogba, il calciatore ha chiesto le controanalisi

Paul Pogba ha chiesto le controanalisi dopo la positività al testosterone evidenziata in un test effettuato dopo Udinese-Juventus dello scorso agosto. Il centrocampista della Juventus aveva tempo fino a stasera per chiedere altri esami. Il 20 settembre è atteso il risultato e in caso di conferma della positività si aprirà la fase istruttoria della Procura anti doping.

Domani intanto Pogba vivrà un’altra giornata intensa. Come ha riportato RMC Sport, il calciatore è atteso nell’ufficio dei giudici istruttori del tribunale di Parigi per l’udienza del procedimento che vede accusati il fratello Mathias insieme ai presunti ricattatori per “tentata estorsione e associazione a delinquere”. Pogba aveva denunciato di essere vittima di un ricatto milionario.