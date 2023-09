Sassuolo-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sassuolo e Juventus, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Certamente un buon inizio per la formazione di Massimiliano Allegri, capace spesso di vincere e convincere in queste prime giornate di campionato. Per la compagine allenata da Dionis, invece, solo un successo finora e tre punti in classifica. La sfida è in programma oggi, sabato 23 settembre alle ore 18:00 al Mapei Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.