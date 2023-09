Milan-Hellas Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Hellas Verona, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la sonora sconfitta nal derby e lo sfortunato pareggio in Champions League contro il Newcastle i rossoneri di Stefano Pioli provano a rialzarsi in questa sfida davanti al pubblico di casa. L’Hellas è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione ed è avversaria da non sottovalutare. La sfida è in programma oggi, sabato 23 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Meazza in San Siro. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.