Sassuolo in emergenza: sette indisponibili contro il Milan, recuperato Thorstvedt

In casa Sassuolo si respira un’atmosfera tesa in vista della sfida contro il Milan che metterà un punto fermo sul 2023. Dionisi potrà contare su Berardi, assente contro il Genoa per febbre. Resta però un grande gruppo di indisponibili, sette per la precisione: Obiang, Alvarez, Viti, Vina, Racic e anche Defrel e Boloca, quest’ultimo operato d’urgenza per la frattura alla mandibola. Thorstvedt sembrerebbe recuperato dopo aver chiesto il cambio nell’ultima partita.