United, ten Hag e la frecciatina a Ronaldo: “C’è solo un Messi, gli altri devono lavorare per la squadra”

A poche ore dal big match contro l’Arsenal, Erik Ten Hag è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della gara. “Non ci sono partite facili in Premier League e sono tutte gare importanti. Certo, c’è una differenza tra big e big” ha detto l’allenatore del Manchester United, che ha poi parlato delle due formazioni e, in particolare, di Odegaard e Bruno Fernandes: “Sono in forma e stanno migliorando. Sono due ottimi giocatori che mettono le loro qualità al servizio della squadra. Lavorano per la squadra e cercano di fare del loro meglio per migliorarla”. E da qui, una frase che sa di frecciatina a Cristiano Ronaldo: “C’è solo un Messi e l’abbiamo visto al Mondiale. Gli altri giocatori devono lavorare e far parte della squadra”.