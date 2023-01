Sampdoria: presentata la domanda per la composizione negoziata dello stato di crisi

Importante passo in casa Samporia. Il club ha infatti ha presentato la domanda per la composizione negoziata dello stato di crisi, ovvero uno strumento normativo che permetterà alla società di poter avviare un dialogo e un percorso con i creditori. La Camera di Commercio di Genova quindi, come previsto da questo provvedimento, nominerà un esperto che affiancherà il consiglio di amministrazione nei prossimi passi. L’obiettivo di questa procedura è quello di mettere in sicurezza il club, in qualche modo agevolando un nuovo supporto economico dalle banche creditrici.