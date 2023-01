Serie C 2022/2023, Reggiana in fuga: 2-0 alla Fiorenzuola

di Mattia Zucchiatti 25

La Reggiana batte 2-0 la Fiorenzuola nel match del girone B di Serie C 2022/2023. Al 12′ c’è il vantaggio: Guglielmotti sfonda sulla destra e crossa, Pellegrini di testa fredda Battaiola sul primo palo. Al 25′ c’è il raddoppio: l’assist è ancora di Guglielmotti, ma stavolta lo zampino sul gol del 2-0 è di Lanini. Nella ripresa la Fiorenzuola fatica a reagire. Al 68′ Guglielmotti trova anche un eurogol, ma l’arbitro annulla per una posizione irregolare. Ritmi bassi nel finale, con gli avversari che non trovano varchi. Continua la fuga della capolista che resta a +7 dal Cesena, che ha battuto 3-0 la Recanatese. Pareggio 1-1 tra Siena e Pontedera, mentre la Vis Pesaro ha vinto 2-1 contro la Torres.