Sampdoria, accellerata per la cessione del club a Radrizzani: fumata bianca vicina?

Potrebbero arrivare buone notizie per la Sampdoria. Ci sarebbe infatti stata un’accelerata nella trattativa tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani per la cessione del club. Nelle ultime ore infatti, il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l’aumento di capitale e l’assenso di Ferrero era determinante in questo senso.

Parti molto vicine, ma nella giornata di oggi, martedì 30, scadrà il termine per il pagamento degli stipendi degli ultimi tre mesi della rosa di calciatori e staff tecnico. Si proverà il miracolo ma il rischio penalizzazione nel prossimo campionato di B è molto concreto.