Mondiali Under 20: poker Stati Uniti sulla Nuova Zelanda, conquistati i quarti di finale

Poker degli Stati Uniti sulla Nuova Zelanda, conquistato il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali Under 20. La formazione di Varas si porta in vantaggio già al quattordicesimo minuto di gioco, con la rete messa a segno da Wolff. L’attaccante ha controllato bene il passaggio di Diego Luna ed è riuscito a segnare con un gran tiro dalla distanza. Il raddoppio arriva poi al 61esimo: Cowell riceve un bellissimo passaggio in area e tenendo il pallone basso insacca all’angolino di destra. Sul finale arrivano altre due reti, è Justin Che a firmare una nuova rete al 75′: il difensore si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, un rimpallo favorevole gli permette di calciare bene in rete. A mettere il sigillo sul match è Pukstas all’82esimo.