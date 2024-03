Salto con gli sci, Coppa del Mondo: Bresadola dodicesimo e quattordicesimo in Norvegia

Nella prima delle due gare dell’Hs240 di Vikersund, in Norvegia, Giovanni Bresadola trova la dodicesima piazza. L’evento è valido per la penultima tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci. La gara è andata in scena in un’unica run, per recuperare la prova di ieri annullata per vento. L’azzurro ha conquistato un salto da 217.5 metri. La classifica ha visto Stefan Kraft raggiungere la cima con un ottimo salto da 244.5 metri. Nel pomeriggio, i primi trenta classificati sono tornati sugli sci per la sfida finale. Huber ha vinto la gara con 689.2 punti. Bresadola ha concluso invece quattordicesimo con 329 punti complessivi.