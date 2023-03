Salto con gli sci, Vikersund 2023: Ema Klinec si aggiudica la prima prova di volo femminile

La slovena Ema Klinec è la prima vincitrice di una gara su un trampolino di volo come quella andata in scena questa mattina a Vikersund, in Norvegia. Un evento che non vale per la classifica di Coppa del Mondo, ma che assegna punti il Raw Air Tournament. La slovena ha totalizzato un punteggio di 414.7, dominando la competizione. La più vicina, per modo di dire, è la padrona di casa Silje Opseth, che con i suoi 373.7 è arrivata a quaranta punti di distanza. Sul terzo gradino del podio la nipponica Yuki Ito a 352.6