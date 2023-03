Curling, Mondiali femminili 2023: secondo successo per l’Italia, battuta la Corea del Sud 8-3

Inizia nel migliore dei modi per l’Italia questa importante seconda giornata di gare ai Mondiali femminili di curling 2023. Le azzurre, che questa sera affronteranno anche la Germania, in mattinata hanno ottenuto il secondo successo su altrettanti incontri, battendo per 8-3 la Corea del Sud. Una vittoria importante ai fini della classifica, che permette al quartetto composto da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli di rimanere a punteggio pieno.

IL MATCH – Le nostre ragazze sin dai primi tiri son sempre state in controllo della gara, andando subito in vantaggio per 2-0 nel primo end e senza poi mai più voltarsi indietro. Anche nei momenti di difficoltà, e ce ne sono stati soprattutto nella fase centrale della sfida, la formazione azzurra è sempre riuscita a limitare ai danni, senza concedere mai più di un punto per end alle avversarie. L’oro olimpico Stefania Constantini dopo un avvio un po’ in sordina si è resa protagonista dell’allungo decisivo, ben coadiuvata dalle tre compagne di squadre nel settimo e ottavo end che hanno chiuso definitivamente i giochi a sfavore delle sudcoreane.