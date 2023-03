Salto con gli sci, qualificazioni gara-1: Kubacki il migliore a Oslo, avanti Insam e Bresadola

Il miglior punteggio delle qualificazioni per gara-1 di Oslo Holmenkollen (Norvegia) lo mette a referto Dawid Kubacki. Il polacco ha brillato dal trampolino grande HS134 della quintultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di salto con gli sci, raggiungendo quota 125 metri per un totale di 127.2 punti. Preceduto lo sloveno Timi Zajc per quattro decimi, mentre al terzo posto c’è l’austriaco Kraft (+4.7). Completano la top 5 il giapponese Kobayashi e Granerud. Per quanto riguarda gli azzurri, si sono qualificati in due. Alex Insam ha chiuso 36° con la misura di 113 metri, mentre Giovanni Bresadola 42° con 110 metri. Niente da fare per Francesco Cecon, il cui salto da 105 metri non gli ha consentito di superare il taglio.