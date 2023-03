Sassuolo, Frattesi: “Non penso di esultare in caso di gol contro la Roma”

Manca poco al ritorno in campo di Berardi, l’attaccante del Sassuolo si prepara alla sfida di domenica sul campo della Roma. Sarà lui a riprendersi il posto alla destra del tridente che nella sfida con la Cremonese aveva occupato Defrel, con Pinamonti e Laurientè. Nessun dubbio in difesa con la conferma del quartetto delle ultime gare, in mediana sicuro di un posto Frattesi, per le altre due maglie in pole restano Maxime Lopez ed Herinque. E’ proprio Frattesi che nel frattempo pensando alla sfida non scorda le proprie origini: “Non penso di esultare in caso di gol contro la Roma. Magari esulteranno i miei amici romanisti che saranno allo stadio: gli ho detto che, se lo fanno, non sono veri giallorossi. Quest’anno ho recuperato pochissimi biglietti, l’Olimpico è sempre pieno. Porto la famiglia e nonna Stefania che da un mese me lo chiede. L’anno scorso comprai 38 biglietti, mi costò un patrimonio”.