Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023: oro Germania nella prova a squadre mista, nono posto per l’Italia

Nella prova a squadre mista, valida per i Mondiali di Planica 2023 di sci di fondo, a trionfare è stata la Germania. Quinto successo consecutivo per i tedeschi, che si confermano dominatori nella specialità e, dopo le vittorie di Falun, Lahti, Seefeld e Oberstdorf, prevalgono anche a Planica, conservando lo scettro per almeno altri due anni. I protagonisti della medaglia d’oro sono Selina Freitag, Katharina Althaus, Karl Geiger e Andreas Wellinger, capaci di ottenere un punteggio complessivo di 1017.2. Sul podio anche la Norvegia, seconda (+12.7), e la Slovenia, terza (+16.8). Completano la Top 5 Austria e Giappone, mentre l’Italia chiude al nono posto. Insam, Bresadola e le sorelle Malsiner hanno sfiorato l’accesso alla seconda serie, ma si sono dovuti arrendere alla Polonia per soli 3 decimi.