Besiktas, i tifosi turchi lanciano peluche in campo: solidarietà per i bambini colpiti dal sisma (VIDEO)

di Mario Boccardi 36

Bellissimo e toccante video che arriva dalla Turchia: oggi, il Besiktas è tornato a giocare in campionato per la prima volta dopo il terremoto e, come gesto di solidarietà, i tifosi hanno lanciato orsacchiotti in campo, destinati ai bambini colpiti dal terribile sisma. Queste le emozionanti immagini di quanto accaduto al quarto minuto di questa sfida di Super Lig.