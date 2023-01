Salto con gli sci, Granerud vince gara-1 a Bad Mitterndorf: Insam 26esimo

Halvor Egner Granerud vince la prima gara di volo a Bad Mitterndorf , valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci 2022/2023. Per il norvegese si tratta del sesto successo stagionale e 19esimo complessivo, arrivato con un margine di 8.8 punti nei confronti dell’austriaco Stefan Kraft e di 15.3 punti dallo sloveno Domen Prevc. In casa Italia Alex Insam chiude 26esimo, secondo piazzamento in zona punti dell’inverno, mentre uno sfortunato Giovanni Bresadola è 36esimo dopo la bella qualificazione, chiusa al 15esimo posto.