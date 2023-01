FA Cup 2022/2023, il Southampton passa il turno. Fulham costretto al replay con il Sunderland

Nei sedicesimi di FA Cup 2022/2023 il Bristol City non incontra alcun problema e si sbarazza del West Bromwich Albion mediante un netto 3-0, mentre il Fulham viene fermato sull’1-1 dal Sunderland ed è costretto a giocare il replay. Stesso risultato tra Sheffield Wednesday e Fleetowood, che dovranno giocare nuovamente contro a campi invertiti. Il Southampton supera 2-1 il Blackpool e si qualifica agli ottavi di finale, invece il pareggio a reti bianche tra Ipsiwich e Burnley comporta una nuova sfida tra le due squadre. Finiscono in parità, ma con il risultato di 2-2, anche le gare tra Blackburn e Birmingham e Luton e Grimsby. Al termine di questi novanta minuti, dunque, avanzano nel tabellone soltanto Bristol City e Southampton, mentre tutte le altre formazioni dovranno scontrarsi nel replay per decidere chi passerà il turno.

I RISULTATI

Blackburn-Birmingham 2-2

Bristol City-West Bromwich Albion 3-1

Fulham-Sunderland 1-1

Ipswich-Burnley 0-0

Luton-Grimsby 2-2

Sheffield Wednesday- Fleetwood 1-1

Southampton-Blackburn 2-1