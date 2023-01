Salernitana, ufficiale: dal Watford arriva Troost-Ekong

Colpo di mercato della Salernitana, che rinforza la sua retroguardia dopo un inizio di 2023 tutt’altro che positivo in quanto a reti subite in campionato. Il club campano ha ufficializzato l’acquisto di William Troost-Ekong, difensore classe ’93 che arriva dal Watford. Si tratta di un ritorno in Italia per il calciatore, che aveva giocato nell’Udinese prima di trasferirsi in Inghilterra. Arriva a Salerno a titolo temporaneo con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 15.