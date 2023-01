Sport in tv oggi, martedì 24 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Sportface.it vi offre il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di martedì 24 gennaio 2023. Iniziano i quarti di finale degli Australian Open. Importante giornata di sci alpino, con al mattino il gigante femminile di Kronplatz e in pomeriggio/serata lo slalom maschile da Schladming. La Serie A chiude il suo girone d’andata con Lazio-Milan, mentre il volley femminile apre la sua Coppa Italia con Conegliano-Cuneo. Di seguito le grafiche.