Salernitana, Sousa: “La peggiore prestazione della mia gestione”

Le dure parole di Sousa, tecnico, della Salernitana, al termine della partita: “La Salernitana ha fatto la peggiore prestazione della mia gestione. Abbiamo sbagliato tutti, speravo di fare una partita completamente diversa per come avevamo lavorato. Abbiamo fatto qualcosina in più nel secondo tempo ma non abbiamo inciso. Volevamo attaccare gli spazi esterni, ma è successo solo nella seconda parte. Loro attaccano molto la profondità, lo hanno fatto spesso, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo perso palloni semplici e abbiamo cercato di dare continuità al nostro gioco nella zona sbagliata”.