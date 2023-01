Salernitana-Napoli 0-2, Di Lorenzo: “Abbiamo ottenuto una vittoria da grande squadra”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato dopo la vittoria contro la Salernitana per 0-2. Ecco le sue parole: “Sicuramente sapevamo che era una partita difficilissima per noi, ci voleva calma, erano chiusi bene tatticamente. Era fondamentale non commettere errori ed è stato importante sbloccarla alla fine del primo tempo. Siamo migliorati tanto sotto l’aspetto della gestione della gara e del possesso. Quello messo in campo è stato sicuramente l’atteggiamento giusto”.

E ancora: “Abbiamo ottenuto una grande vittoria da grande squadra. E’ giusto che vengano elogiati gli uomini offensivi per le giocate e per i gol ma la squadra è fatta da tanti altri giocatori. Il nostro ruolo di terzini è far uscire bene la palla. Per noi è stato un girone di andata bellissimo, abbiamo fatto tantissime vittorie nonostante nel mercato erano andati via giocatori importanti. Abbiamo costruito un grande gruppo, tutti insieme e con i nuovi innesti. Per quanto riguarda il mio momento posso dire che il mister ha avuto un grande effetto sulle mie prestazioni e sulla mia crescita, sono orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo di grandi giocatori”.