Salernitana-Napoli, Nicola: “Abbiamo dato tutto, contento di aver ritrovato compattezza difensiva”

“Abbiamo dato tutto. Abbiamo incontrato una squadra che tra Europa e campionato ha perso solo una partita, una squadra tecnicamente molto forte. Noi non abbiamo preso alcuni contropiede che stavamo prendendo ultimamente, da un certo punto di vista siamo contenti della compattezza ritrovata e della possibilità avuta di riaprire la partita”. Lo ha detto il tecnico della Salernitana Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli. “A Bergamo magari avevamo fatto di più segnando due gol, però avevamo concesso davvero troppo e con troppa facilità. Commettiamo ancora qualche errorino ma credo che la compattezza sia il mattoncino da portare avanti e su cui bisogna perseverare. Le salvezze si conquistano anche e soprattutto in questo modo”, ha concluso Nicola.