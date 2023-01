Salernitana-Milan, Nicola: “Siamo preparati al meglio. C’è grandissima voglia e curiosità”

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato alla vigilia del match contro il Milan di ripartenza del campionato di Serie A dopo la sosta Mondiale. Ecco le sue parole: “C’è sicuramente da parte nostra, ma credo da parte di tutte le squadre, la curiosità di rimetterci all’opera e di vedere quanto, da un punto di vista di fluidità, abbia inciso la sosta. C’è intanto una grandissima voglia e, poi, una grande curiosità, affrontiamo una squadra che ha dei valori, ci siamo preparati al meglio di quello che potevamo fare, sempre con la stessa pazienza e con la stessa perseveranza. Il Milan è una squadra che la devi affrontare pareggiando ciò che conta di piu’ nell’aspetto di questo calcio, che è la capacità di tenere testa da un punto di vista atletico, da un punto di vista di organizzazione e da un punto di vista del coraggio nel fare il tuo gioco”.

E ancora: “Junior Sambia? Ssono sei mesi che si allena con noi, è un ragazzo fantastico da un punto di vista dell’umore che ha nei confronti del gruppo, non ha mai saltato un allenamento, si impegna e dà sempre tutto se stesso. E, per un allenatore, è importante concedere delle chances. In attacco è possibile che si possa partire con la coppia Dia-Piatek. Vorrei vedere anche le scelte avversarie. Abbiamo lavorato per poter occupare il campo con diversi assetti tattici, siamo propensi a fare un certo tipo di gioco perchè i nostri calciatori hanno delle caratteristiche precise. Abbiamo giocatori performanti per il nostro progetto tecnico-tattico, pensiamo che questo modo di stare in campo ci permetta di far coesistere in campo piu’ giocatori di qualita’ possibile”.