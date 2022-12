Probabili formazioni Roma-Bologna: sedicesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Bologna, match della sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Una ripresa di campionato nel segno di Sinisa Mihajlovic, doppio ex della sfida. L’allenatore serbo sarà ricordato a dovere nel ‘suo’ Olimpico. Il fischio d’inizio della sfida è previsto alle 16:30 di mercoledì 4 gennaio. Gli uomini di Josè Mourinho inseguono i tre punti per iniziare nel migliore dei modi il 2023. La squadra rossoblù vuole indossare i panni della guastafeste contro i giallorossi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti: moviola, parole dei protagonisti, la cronaca e naturalmente le probabili scelte dei due allenatori, Mourinho e Thiago Motta.

ROMA – Dilemma modulo. L’acquisto di Solbakken potrebbe essere un preludio al passaggio (anzi ritorno) al 4-2-3-1, ma per ora è favorita la soluzione del 3-4-2-1. Da valutare Paulo Dybala, dopo che l’argentino ha passato i vari festeggiamenti in Argentina per il Mondiale. Possibile convocazione simbolica per Wijnaldum.

BOLOGNA – Spazio al 4-2-3-1 con Arnautovic unica punta. Aebischer, Ferguson e Barrow alle spalle dell’unica punta. Dominguez e Medel i favoriti a centrocampo.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

Ballottaggi: Matic 60% – Dybala 40%

Indisponibili: Darboe, Belotti, Wijnaldum

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Zirkzee (In dubbio)

Squalificati: –