Sampdoria, Stankovic: “Contro il Sassuolo non sarà l’ultima spiaggia, ci aspettano 23 finali”

Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara Sassuolo-Sampdoria, valida per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023: “Ci aspettano 23 finali, inizia un campionato nuovo per noi. Durante la sosta abbiamo lavorato duramente, cambiando tante cose a partire dalla mentalità. Dobbiamo cercare di essere un gruppo. Personalmente ho visto cose positive, ma la risposta ce la darà il campo“. Il tecnico dei blucerchiati ha poi aggiunto: “Credo che la sosta ci abbia aiutati, arrivando al momento giusto. Siamo pronti a lottare, ma serviranno testa fredda e cuore caldo“.

“Il Sassuolo è una squadra con numerose certezze che da anni offre un bel calcio. Noi proveremo a giocarci le nostre carte, ma non sarà l’ultima spiaggia – ha proseguito Stankovic – Dobbiamo prendere esempio dai tifosi, che ci sostengono sempre e non mollano mai. Io e i ragazzi ci crediamo. Anche Lammers e Nuytinck sono pronti, vogliamo sudare per questi colori e regalare continuità alla nostra gente“.