Salernitana, caso Dia: non convocato contro il Lecce

Rapporti tesi tra Salernitana e Dia dopo che il giocatore stava per lasciare la squadra in favore del Wolverhampton e non risulta nella lista convocati contro il Lecce. Morgan De Sanctis commenta in conferenza stampa la sua non convocazione: “Dia non è stato convocato perché, evidentemente, in queste ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato al mister l’idea che potesse affrontare una partita complicatissima come quella contro il Lecce. Gli ultimi giorni sono stati i più complicati, non per volontà della Salernitana che aveva già chiuso il mercato ma per la volontà degli altri di fare le cose alla fine. Niente contro i tifosi e la proprietà di un club storico di Premier League ma chiedo rispetto per me, per il mio presidente e per la mia società: la Salernitana non dimentica. Giovedì notte abbiamo ricevuto un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Non vi do i numeri del diritto di riscatto perché altrimenti creo un incidente diplomatico. Mi dispiace che nessun dirigente inglese mi abbia contattato. Questa cosa ha toccato la sensibilità di un uomo come Dia. Ma mi aspetto che nell’ambito di un rapporto di soddisfazione reciproca e di rispetto dei contratti, si possa andare avanti come abbiamo fatto già lo scorso anno”.