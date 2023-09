Equitazione, Europei Milano 2023: Camilli rinuncia alla finale individuale Top 25

Emanuele Camilli non sarà al via della finale individuale Top 25 degli Europei di Milano di salto ostacoli di equitazione, in programma all’Ippodromo Snai San Siro. L’azzurro, di comune accordo con il ct della Nazionale italiana Marco Porro, ha infatti deciso di preservare le energie del cavallo Odense Odeveld in vista della finale di Barcellona.

“Abbiamo ritenuto opportuno risparmiare le energie di Odense Odeveld, un cavallo di nove anni che si è dimostrato all’altezza dei tracciati impegnativi su cui si è misurato con il suo cavaliere, ma ancora molta esperienza da fare – ha spiegato il ct Porro – Le possibilità di salire sul podio in questa occasione erano poche e attualmente la nostra Nazionale ha i binomi contati per gareggiare a questi livelli. Per l’insieme di questi fattori, abbiamo deciso di preservare l’importante cavallo in vista della vicina finale di FEI Jumping Nations Cup di Barcellona“. Cavalli si era qualificato per la finale con il 17° posto (9.18), ma proverà a staccare il pass per Parigi 2024 con la finale di FEI Jumping Nations Cup, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre in Spagna.