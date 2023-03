Salernitana-Bologna 2-2, Thiago Motta: “Soddisfatto, ci abbiamo provato fino alla fine”

“E’ stata una partita giocata bene e con tante difficoltà, abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Complimenti alla squadra”. Con queste parole il tecnico del Bologna, Thiago Motta, è intervenuto dopo il 2-2 in casa della Salernitana. “Non ci siamo disuniti dopo i due gol, questo prova che i ragazzi erano messi bene in campo, da squadra, abbiamo attaccato e difeso insieme – ha aggiunto -. Il primo loro gol, su angolo, era un rinvio dal fondo per noi, poi abbiamo pareggiato subito e c’era anche un rigore per noi che ci poteva dare il vantaggio. Contro la Salernitana è difficile ma sono contento del carattere e della voglia mostrata dalla squadra. Siamo ambiziosi”.

Sui gol subiti: “Da evitare già il primo, ma sono soddisfatto della prestazione contro una squadra che si difende bene ed è molto pericolosa in contropiede, siamo sulla strada giusta”. Sugli infortuni e i cambi: “Cambiaso ha un risentimento muscolare, mentre Arnautovic ha una contusione, li valuteremo entrambi e vedremo come staranno. I cambi? Fino ad oggi i ragazzi sono stati fantastici, si impegnano tutti i giorni ad alzare il livello, si allenano con intensità e qualità, c’è tanto da fare ma dobbiamo continuare su questa strada. Siamo contenti della prestazione ma non del risultato. Per chi non va in Nazionale c’è un po’ riposo, poi penseremo a lavorare verso l’Udinese”.