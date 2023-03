Highlights e gol Reggiana-Torres 1-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 10

La Reggiana batte 1-0 la Torres in casa e torna a vincere dopo il pareggio con il Pontedera e la sconfitta in casa contro l’Entella. Decisivo il gol di Kabashi. Quinto gol in campionato per l’albanese classe 1994 che regala la vittoria ai suoi e l’allungo in classifica su Entella e Cesena, ora a -7 e -9 con una partita in meno. Torres che resta ferma a 34 punti in 15ª posizione con soli tre punti di margine sulla zona playout.