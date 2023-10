Ryder Cup 2023, Johnson: “Sono il responsabile della sconfitta, ho fatto scelte sbagliate”

“Useremo questa sconfitta come motivazione. L‘Europa ha giocato alla grande e ha vinto. Abbiamo mostrato grinta e cuore, ci sono stati alti e bassi sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sono io il responsabile della sconfitta, ho fatto scelte sbagliate e rifletterò su questo. Questi 12 ragazzi hanno giocato duramente e hanno combattuto per il nostro Paese”. Così il capitano del Team Usa, Zach Johnson, al termine della sfida che ha riportato la Ryder Cup di golf in Europa.