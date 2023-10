Continua il disastro Sampdoria: ottava giornata di Serie B, penultimo posto in classifica e solo tre punti collezionati. La formazione di Pirlo non riesce ad imporsi, tanto da firmare quattro sconfitte casalinghe, su quattro gare giocate al Ferraris. Il tecnico blucerchiato rischia adesso l’esonero dal club appena sceso in cadetteria.