Running, Yeman Crippa: “L’idea è di correre la maratona a Parigi 2024”

“Il pensiero è correre la maratona alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno, l’idea c’è, vedremo ma comunque la pista continueroò a farla. Quest’anno mi concentreò sui 10.000 metri dove cullo un sogno, quello di scendere sotto i 27 minuti come andare sotto i 13 nei 5000″. Lo ha detto in un’itervista all’AGI Yeman Crippa in vista del debutto stagionale su pista previsto sabato prossimo in Francia in occasione della Coppa Europa. “L’obiettivo sono i Mondiali di agosto, la mia gara sara’ il giorno 20 – ricorda il portacolori delle Fiamme Oro allenato da Massimo Pegoretti -. Ogni gara ha la sua storia e per questo non mi metto limiti anche perché le Olimpiadi di Tokyo sono state vinte con 27’50”. Posso dire che mi sento molto bene però la forma va costruita gradino dopo gradino. In Coppa Europa mi aspetto di correre intorno ai 27’20”, poi vedremo. Il minimo per i Mondiali è molto basso, 27’10 ma comunque rientro sia per ranking che come campione della mia area continentale”.