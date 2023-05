Barcellona, ultima partita al Camp Nou prima dei lavori. Laporta: “Avremo lo stadio migliore al mondo”

Il Barcellona si prepara a scendere in campo per l’ultima volta al Camp Nou prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione che costringeranno i blaugrana a trasferirsi allo stadio olimpico di Montjuic fino a novembre 2024. “Avremo per allora il miglior stadio al mondo – assicura ai media catalani il presidente Joan Laporta – E avremo anche una buona squadra, con Pedri, Gavi, Araujo e Balde che sono chiamati a diventare i nostri punti di riferimento per il presente e per il futuro”. Guardando indietro, Laporta rievoca i grandi campioni visti all’opera al Camp Nou e soprattutto gli anni di gloria sotto la sua prima presidenza: “Siamo dei privilegiati, abbiamo vissuto il Barcellona di Guardiola e quello di Rijkaard. Abbiamo visto il miglior calcio del mondo, non c’è gioco più squisito di quello espresso dal Barcellona e in differenti epoche. Di Messi di gol ne abbiamo visti così tanti che merita un capitolo a parte. Ma come presidente resto legato a quelli di Eto’o che festeggiava guardando verso la tribuna e salutandomi”.