Running, tutto pronto per la XXIV Maratona di Pisa: circa 2.700 atleti al via

Circa 2.700 atleti, con una forte rappresentativa straniera, correranno domenica prossima su un percorso di oltre 42 km la XXIV Maratona di Pisa. La corsa, organizzata da 1063 Ssdarl, si svolgerà celebrando gli 850 anni dalla posa del primo cerchio di pietre della Torre Pendente. “La città si mette in vetrina – sottolinea l’assessore allo Sport, Frida Scarpa – con circa 2.700 atleti in gara (e i loro accompagnatori, il 30% in più rispetto al 2022 e il 28% di donne iscritte con la percentuale più alta d’Italia), provenienti da quasi 80 Paesi del mondo. Una partecipazione significativa che rappresenta un indotto economico molto importante per Pisa e per il turismo sportivo. Dal punto di vista tecnico si tratta di una maratona molto veloce e con ampi rettilinei, un aspetto, quest’ultimo, che consente agli atleti di provare a fare il tempo per ottenere il proprio record personale e qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024 o per i prossimi Europei”.