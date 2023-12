Women’s EuroBasket 2025, il girone in Italia si gioca al Paladozza di Bologna

Come Amburgo (Germania), Brno (Repubblica Ceca), Pireo (Grecia). Il Paladozza di Bologna sarà teatro di uno dei gironi della prossima edizione del Women’s EuroBasket in programma dal 18 al 29 giugno 2025. L’Italia torna dunque a organizzare un girone dell’Europeo Femminile, a distanza di 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo (Vasto, Lanciano, Ortona, Chieti) e in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Un record consolidato, visto che Francia e Ungheria si fermano rispettivamente a 5 e 4. Due i precedenti delle azzurre a Bologna, il 29 marzo 1952 contro il Belgio in amichevole (56-29) e il 30 agosto 2008 al PalaDozza contro la Polonia (69-76) nell’ambito del Women’s EuroBasket 2009 Qualifying Round. Le azzurre, già qualificate per l’Europeo 2025 come Paese ospitante, hanno aperto il ciclo dei Qualifiers battendo la Grecia a Vigevano e la Germania ad Amburgo.