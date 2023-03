Running, Stramilano Half Marathon 2023: al via oltre 5000 atleti

Oltre 5.000 atleti saranno ai nastri di partenza della Stramilano Half Marathon 2023, in programma domenica 19 marzo alle ore 10.00. Tutto pronto dunque per una giornata all’insegna della corsa che vedrà protagonisti tanti corridori di spicco, determinati a battere il record della manifestazione, il 59’12” registrato nel 2016 dal keniano James Mwanj Wangari.

Occhi puntati sul giovanissimo keniano Cosmas Mwangi Boi, classe ’03, al debutto sulla distanza dei 21Km, Kipkorir Evans, con un personale di 62.40, e Isaac Kipkemboi Too che, con un personale di 27.40 sui 10km. Per i colori azzurri, gli atleti più accreditati sono il giovane Luca Alfieri, attuale campione U23 dei 5.000 metri, e Pasquale Selvarolo, campione italiano U23 dei 10km. Tra le donne, invece, grande attesa per la campionessa in carica Giovanna Epis, insidiata dalle connazionali Giulia Sommi e Anna Arnaudo. Attenzione all’etiope Anchinalu Genaneh e alla keniota Morine Gesare Michira.