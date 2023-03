Benfica, Schmidt: “L’Inter ha enormi qualità e tanta esperienza, noi faremo del nostro meglio”

Il Benfica sta disputando una stagione strepitosa sia in campionato, dov’è primo grazie a 21 successi ottenuti in 24 giornate, sia in Champions League, competizione nella quale è tornata ad occupare un posto tra le prime 8 per il secondo anno consecutivo. L’avversaria designata dal sorteggio sarà l’Inter e per entrambe sarà una grande occasione per raggiungere le semifinali. “Giocheremo contro una grande squadra – ha affermato l’allenatore Roger Schmidt in conferenza stampa –: l’Inter ha enormi qualità individuali e tanta esperienza, dunque ci aspettano due gare difficili. Noi, tuttavia, faremo del nostro meglio, come abbiamo sempre fatto in campionato e nelle coppe. Siamo ancora in corsa in Champions League perché crediamo in noi stessi: giocando il nostro calcio, avremo certamente le nostre opportunità di approdare in semifinale”.

“Non voglio guardare troppo avanti – ha proseguito Schmidt quando gli è stato chiesto un parere sull’eventuale avversaria in semifinale, che sarà una tra Milan e Napoli –, adesso dobbiamo pensare solo alla partita di domani con il Guimaraes. Poi ci saranno gli impegni contro Rio Ave e Porto, solo in un secondo momento potremo pensare alla Champions League. Dobbiamo rimanere umili, lavorare per mantere vivi i traguardi per cui siamo con merito in corsa. Il nostro approccio non cambierà: rispetteremo tutti gli avversari a partire dal prossimo, ossia il Vitoria Guimaraes”.