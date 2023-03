Portogallo, ufficiali i convocati del ct Martinez: c’è Cristiano Ronaldo

Nessun addio al Portogallo, nonostante la delusione dell’ultimo Mondiale e delle relative panchine: Cristiano Ronaldo figura nella lista dei 26 convocati del nuovo ct Roberto Martinez per le partite delle qualificazioni europee contro Liechtenstein e Lussemburgo. “Io non guardo all’età – ha spiegato il tecnico rossoverde – e credo che Ronaldo sia ancora molto importante per questa squadra”. Della lista fanno parte anche alcuni giocatori che militano in Serie A, come Rui Patricio e Rafael Leao, mentre non c’è Mario Rui, nonostante la grande stagione che disputando con la maglia della capolista Napoli.

PORTOGALLO – I CONVOCATI DI ROBERTO MARTINEZ

Portieri: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Bayern Monaco), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Goncalo Inacio (Sporting Lisbona), Diogo Leite (Union Berlino), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Joao Palhinha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio Monteiro (Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Goncalo Ramos (Benfica), Joao Felix (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Diogo Jota (Liverpool).