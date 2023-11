Running, la stagione di Crippa partirà dal Cross La Mandria International

Saranno puntate su Yeman Crippa le luci dei riflettori in occasione del Cross La Mandria International, in programma domenica 19 novembre sul tracciato all’interno del parco di Venaria Reale (To). L’atleta trentino delle Fiamme Oro, al rientro dal raduno di Iten (Kenya), proverà a riscattarsi dopo il quarto posto ottenuto nel 2022 su questi stessi prati in occasione degli Europei di campestre. Tra i rivali di Crippa spiccano il marocchino El Ghazouany, l’etiope Kinde Mogese e lo spagnolo Taoussi.

Al via anche la gara femminile, dove invece c’è grande attenzione per l’etiope Firehiwot Gesese Ayana, la keniana Caren Chebet e la marocchina Ikram Ouaaziz, senza dimenticare le turche Tugba Guvenc e Sumeyye Erol. Appuntamento nella splendida cornice del Parco della Mandria, con la gara che attraverserà i cortili e i giardini marchesali, con un passaggio anche nella Galleria delle Carrozze.