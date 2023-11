Milan-Udinese, Pioli studia la formazione: ipotesi 4-4-2 con Jovic accanto a Giroud

Molte indicazioni le ha già date Stefano Pioli in vista della sfida tra il Milan e l’Udinese in programma sabato. “Loftus-Cheek sta bene e ci sarà, Pulisic a livello precauzionale non ci sarà domani ma ci sarà col Psg, così come Chukwueze e Kjaer”, ha dichiarato il tecnico rossonero. Ovviamente indisponibili i lungodegenti Bennacer, Sportiello, Pellegrino e Kalulu. Contro i bianconeri in difesa sarà Thiaw, di rientro dalla squalifica, a fare coppia in mezzo con Tomori, con Calabria a destra e probabilmente Hernandez a sinistra. Tanti i dubbi dalla metà campo in avanti. Pioli sta pensando anche un inedito 4-4-2 con Jovic al fianco di Giroud. In questo caso agirebbero Musah e Leao larghi, Krunic e Reijnders in mezzo e il doppio centravanti per riempire l’area di rigore.