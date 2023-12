Running, Nadia Battocletti al via nella Boclassic di San Silvestro

Impegno di fine anno per Nadia Battocletti, vicecampionessa europea in carica nel cross. L’azzurra sarà al via della Corsa di San Silvestro a Bolzano, la Boclassic. Un ultimo appuntamento che arriva al termine di una stagione in cui la trentina, oltre ad essersi piazzata al secondo posto poch settimane fa a Bruxelles, ha vinto l’oro a squadre ai Giochi Europei in Polonia e ha mancato di un soffio la medaglia agli Europei indoor di Istanbul. ra a San Silvestro darà vita a un’appassionante sfida con Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenya), vincitrice di due edizioni (2019 e 2020) della Boclassic Alto Adige. L’ultima vittoria di un’atleta italiana risale a 35 anni fa: nel 1988 la leggendaria Maria Curatolo vinse la Boclassic Alto Adige