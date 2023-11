Running, una maratona per la pace: ad Assisi si corre la San Francesco Marathon domenica 5 novembre

di Antonio Sepe 1

Si terrà domenica 5 novembre la San Francesco Marathon, una corsa per la pace nel nome di San Francesco. La location non può che essere Assisi, in Umbria, ma lungo i 42 chilometri i partecipanti attraverseranno anche altri luoghi legati al Poverello come Spello e Cannara. Tra runners professionisti, podisti amatoriali e semplici appassionati saranno oltre 1.700 gli iscritti alla manifestazione, come si legge sul sito ufficiale. La maratona non caratterizzerà però solo la giornata di domenica bensì tutto il weekend, con numerosi eventi collaterali in programma già a partire da venerdì 3 novembre.