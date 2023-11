Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Alcaraz spiega la sconfitta: “Nessun problema fisico, deluso dal mio livello”

“Non ho avuto alcun problema fisico. Semplicemente non mi sentivo bene in campo. Ho tante cose da migliorare, tanto da allenare e non mi sentivo bene con il mio gioco. Non mi sono mosso bene anche se ho avuto colpi di qualità, per quanto riguarda i movimenti da dietro devo migliorare molto“. Questo il commento a caldo di Carlos Alcaraz, sconfitto al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 dal qualificato Roman Safiullin.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Sono deluso dal livello mostrato, mi aspettavo di dare di più in campo. Il mio tennis richiede un livello fisico elevato, ma mi è mancata molto la velocità. Mi sono sentito molto lento. In giornate come queste diventa tutto più difficile perché ho perso all’esordio in un torneo dove speravo di arrivare alle fasi finali. Questa sconfitta fa molto male“.

“Non so se il fatto che la stagione sia stata così lunga abbia influito o meno. In questo tipo di tornei di solito ci sono spesso sorprese e i giocatori sono stanchi, ma per quanto mi riguarda non so dirlo. Nei prossimi anni cercherò di fare meglio in questa parte dell’anno – ha aggiunto Alcaraz, parlando poi dei piani futuri – Adesso ho tempo per prepararmi per Torino. Ho molta strada da fare per raggiungere il livello che sto cercando. Dopo questa sconfitta ho bisogno di tempo per parlare del futuro e di cosa devo fare”. A riportare le parole è PuntoDeBreak.