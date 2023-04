Rune-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023

Holger Rune affronterà Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Cammino molto semplice per il danese fin qui nel Principato, con un bye, un forfait dell’avversario e nel mezzo, però, la bella affermazione ai danni di Dominic Thiem. Il giovane classe ’03 si esprime al meglio sul rosso e in questo mese e mezzo che porterà al Roland Garros avrà modo di continuare a scalare il ranking. Il match odierno lo vedrà opposto a un Medvedev che di partite negli ultimi mesi ne ha perse davvero poche. Sul rosso non ci è nato, ma ha dimostrato di poterci giocare alla grande. Certo, le tre ore trascorse in campo e terminare in tarda serata contro Zverev potrebbe pesare contro un avversario che invece neanche è sceso in campo per il suo mach.

Rune e Medvedev scenderanno in campo oggi, venerdì 14 aprile, come 3°match dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l'appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.