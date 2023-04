F1, penalità Sainz nel GP Australia: FIA esaminerà richiesta Ferrari il 18 aprile

La FIA esaminerà il prossimo 18 aprile la richiesta della Ferrari di revisione della penalità 5 secondi inflitta a Carlos Sainz nel GP d’Australia per aver mandato in testa coda Fernando Alonso. “Crediamo di avere sufficienti argomenti perché il caso venga riaperto – aveva dichiarato nei giorni scorsi il team principal di Maranello, Fred Vasseur – Ci sembra che l’incidente fra Ocon e Gasly, avvenuto nello stesso giro, sia stato trattato in modo diverso”.