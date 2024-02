MOVIOLA – Frosinone-Milan, mano larga di Leao: è dentro l’area di rigore

Episodio da moviola nel cuore del primo tempo di Frosinone-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa battono un calcio d’angolo corto e Gelli arriva al cross da fondo, la palla sbatte sulla mano larga di Leao. Per l’arbitro Pairetto nessun dubbio, è calcio di rigore. Rivedendo l’azione si nota come la mano dell’esterno portoghese sia effettivamente in posizione larga e dunque è punibile, qualche dubbio invece sulla posizione visto che era al confine tra l’area di rigore. Il Var riguarda le immagini e conferma la decisione del campo, è dentro l’area di rigore. Decisione giusta. Dal dischetto Soulé fa 1-1.