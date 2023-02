Rugby Sei Nazioni, Galles medita un clamoroso sciopero: match con l’Inghilterra a rischio

Giorni concitati nell’organizzazione del Sei Nazioni di rugby, che il 25 febbraio potrebbe vivere un clamoroso sciopero da parte della Nazionale del Galles. La squadra di Steve Borthwick sta pensando di non scendere in campo contro l’Inghilterra per smuovere l’attuale stallo sui rinnovi contrattuali con la Welsh Rugby Union. In settimana si terrà un incontro tra funzionari e giocatori della Welsh Rugby Players’ Association per discutere di una possibile azione di sciopero.