Svezia, l’ex primo ministro Reinfeldt candidato unico alla guida della Federcalcio

di Mattia Zucchiatti 31

L’ex primo ministro svedese Fredrik Reinfeldt è il candidato unico come prossimo presidente della Federazione calcistica della Svezia. Primo ministro dal 2006 al 2014, senza legami precedenti con il mondo del calcio, ma prossimo all’elezione il 25 marzo. La Federcalcio svedese ha annunciato di aver “ascoltato l’intero movimento e deciso all’unanimità” di puntare su Reinfeldt. Gli altri due candidati si erano ritirati per lasciare appunto Reinfeldt da solo in gara. L’attuale presidente Karl-Erik Nilsson si è dimesso dopo 10 anni.