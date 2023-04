Rugby, Sei Nazioni femminile: primo successo per l’Italia, sconfitta 24-7 l’Irlanda

Contro l’Irlanda, con il punteggio di 24-7 arriva il primo successo per l’Italia nel Sei Nazioni femminile 2023 di rugby. Grande match da parte delle azzurre, che presso lo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma vincono questa sfida tra squadre che fino ad oggi erano rimaste a secco di vittorie. Inizio subito aggressivo delle ragazze allenate da Giovanni Raineri, che però non riescono a concretizzare i primi attacchi. Il punteggio resta sullo 0-0 fino alla mezz’ora di gara, quando Sofia Stefan entra in area di meta dopo un ottimo contrattacco delle sue compagne e l’assist di Rigoni. Arriva anche la trasformazione di Sillari, mentre sul finire di tempo regge la difesa contro un attacco irlandese che per circa cinque minuti bussa ma senza riuscire ad entrare prima del fischio dell’arbitro.

Si torna in campo dopo lo stop e l’Italia allunga immediatamente con Alyssa D’Inca per il 12-0, che diventa 14-0 dopo la trasformazione. L’Irlanda prova a reagire, ma è sempre molto imprecisa e confusionaria nei suoi attacchi. Trovano una meta di punizione per il 17-7, ma nei minuti conclusivi è ancora D’Inca a chiudere i conti con la sua seconda meta di giornata dopo un bel calcio di Rigoni. Dopo quatro anni l’Italia torna a battere l’Irlanda e conquista la prima vittoria stagionale nel Sei Nazioni.